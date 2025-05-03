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Четыре человека пострадали при ударах БПЛА по многоэтажкам в Новороссийске

Четыре человека пострадали при ударах БПЛА по многоэтажкам в Новороссийске

Украинские формирования предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Новороссийск. Повреждены три многоквартирных дома, четыре человека, включая двух детей, пострадали, сообщил утром 3 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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