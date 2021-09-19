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Явка на выборах в Ульяновской области по итогам второго дня голосования превысила 26%

УЛЬЯНОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Ульяновской области, где кроме выборов в Госдуму 17-19 сентября проходят выборы губернатора, по итогам второго дня голосования превысила 26% Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

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