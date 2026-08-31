⚡️В Крыму значительно подешевеет бензин. Цена будет не выше 100 рублей за литр 95-го «С 9:00 завтрашнего дня на заправки сетей ТЭС и АТАН бензин марки АИ 95 поступит в значительно большем объеме.
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