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Прожарка вернется: прогноз погоды на неделю в Уссурийске

Прожарка вернется: прогноз погоды на неделю в Уссурийске

Уходящая неделя оказалась влажной и прохладной. Однако, это было ненадолго. Синоптики предупреждают о возвращении жары в Уссурийск, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

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