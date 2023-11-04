Землетрясение магнитудой 5 случилось у Северных Курил

Представитель сахалинского филиала Единой Геофизической службы Российской академии наук сообщил «Интерфаксу», что четвертого ноября, в субботу, в Тихом океане около Северных Курил Сахалинской области случилось землетрясение, магнитуда которого составила 5.
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