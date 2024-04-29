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  • Виталий Кузнецов
    Позор администрации и коммунальным службам Орла!! Не хотят, не могут и боятся содержать город в чистоте! Каждый квадр...В Орловской облас...
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Половина молодых специалистов в Орле жалуются на злоупотребление властью со стороны руководства

Половина молодых специалистов в Орле жалуются на злоупотребление властью со стороны руководства

Аналитики SuperJob провели опрос среди работающих орловцев об отношениях начальства и подчинённых и выяснили, что почти половина (49%) респондентов младше 35 лет обвиняют своё начальство в неподобающем поведении.

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