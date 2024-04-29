Половина молодых специалистов в Орле жалуются на злоупотребление властью со стороны руководства

Аналитики SuperJob провели опрос среди работающих орловцев об отношениях начальства и подчинённых и выяснили, что почти половина (49%) респондентов младше 35 лет обвиняют своё начальство в неподобающем поведении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии