Эксперт Денисов: пост в Италии стал этапом продвижения Федорова в лидеры Украины

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров назначен советником министра обороны Италии. Новость активно обсуждается на фоне украинской политической повестки.
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