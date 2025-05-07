Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Сергей Моисеев
    ему вопросы  не задают и он о них не знает, он отгорожен от информации. соцсетями не пользуется, а остальное -некогда...В чем конструктор...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Кражи, драка, нар...
  • Александр
    Ты редкостный дурак.В чем конструктор...

Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?

Трамп дал Путину три месяца, чтобы закончить на Украине. При чём здесь Китай?

Коллаж Царьграда США дали России 100 дней для завершения войны на Украине. Вашингтон объявил, что из переговорного процесса не выходит, но бегать больше за Москвой и Киевом не будет и ожидает, что Россия и Украина в течение трёх месяцев вступят в прямые переговоры.

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