Юрист Бондарь назвал коммунальные платежи, от которых можно отказаться

Жители многоквартирных домов имеют возможность не оплачивать дополнительные услуги, если они не указаны в договоре с управляющей компанией, заявил юрист по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии