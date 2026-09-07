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Спиридонов о «Спартаке» в дерби с «Динамо»: «Жесть. Команды на поле не было – 11 пешеходов отстояли 90 минут. Худший матч при Карседо»

Бывший волейболист сборной России и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов раскритиковал игру красно-белых против «Динамо» в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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