Собянин: В Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий к Всемирному дню гида

Их проведут 17—19 февраля В честь Всемирного дня гида в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий. Их организуют с 17 по 19 февраля в рамках акции «Московские истории», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.