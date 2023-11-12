Какой сегодня праздник: 13 ноября

Сегодня, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты. Праздник был учреждён в 1998 году в Токио, когда страны, тихоокеанского региона, и примкнувшая к ним Англия, впервые провели конференцию под названием «Всемирное движение за доброту».