Президент Владимир Путин рассказал, в каких случаях предприятие можно вернуть в собственность государства и на каких основаниях.

ЮВ

Юрий Волков

А кто будет судить судей? Проверять проверяющих? Сейчас кажется, что каждый закон специально делают с дырками, чтоб его можно было обойти. Поэтому по всей стране идет безнаказанный передел собственности. И вполне возможно, что квартиры тоже отбирать будут.