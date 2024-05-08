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Президент Владимир Путин рассказал, в каких случаях предприятие можно вернуть в собственность государства и на каких основаниях.

Президент Владимир Путин рассказал, в каких случаях предприятие можно вернуть в собственность государства и на каких основаниях.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Волков
А кто будет судить судей? Проверять проверяющих? Сейчас кажется, что каждый закон специально делают с дырками, чтоб его можно было обойти. Поэтому по всей стране идет безнаказанный передел собственности. И вполне возможно, что квартиры тоже отбирать будут.
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