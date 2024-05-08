ФОТО: KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBALLOOKPRESS НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ПРИВАТИЗАЦИЯ? РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТ СВОЁ – ЭКСПЕРТЫ УТОЧНИЛИ ПРАВИЛА ИГРЫ Президент Владимир Путин рассказал, в каких случаях предприятие можно вернуть в собственность государства и на каких основаниях.
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