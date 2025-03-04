«Исчадие закона»: ставшая мемом следователь из Екатеринбурга впервые высказалась о славе

Старший следователь Влада Пономарева следственного отдела Кировского района Екатеринбурга моментально стала звездой соцсетей: каналы и паблики обсуждали ее видеокомментарий для программы «Патрульный участок».
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