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MIND Technology отчиталась за II квартал 2027 финансового года

MIND Technology отчиталась за II квартал 2027 финансового года

Американская технологическая компания MIND Technology, Inc. (NASDAQ: MIND), специализирующаяся на разработке и производстве гидроакустического оборудования, гидролокаторов и сейсмических систем для исследования мирового океана и оборонного сектора, опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2027 финансового года (завершившийся 31 июля 2026 года).

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