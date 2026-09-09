MIND Technology отчиталась за II квартал 2027 финансового года

Американская технологическая компания MIND Technology, Inc. (NASDAQ: MIND), специализирующаяся на разработке и производстве гидроакустического оборудования, гидролокаторов и сейсмических систем для исследования мирового океана и оборонного сектора, опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2027 финансового года (завершившийся 31 июля 2026 года).