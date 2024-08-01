Олимпийские игры 2024: Женский волейбол – результаты и расписание матчей 2-го тура

На сегодняшний день состоятся четыре матча олимпийского женского баскетбольного турнира. Во второй половине дня ожидается интересная встреча между сборными Франции и Нигерии, которые лидируют в своей группе.
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