РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Значит огребет неслабо.WSJ: Иран отказал...
  • Eduard
    Геям Европы продать?Власти Украины за...
  • лина любимцева
    Они не дикари. ОНИ ПРЕСТУПНИКИ!! И будут наказаны как преступники.Боксерша Очигава ...

Арестованный сенатор Савельев жил в квартире за 240 млн рублей

Арестованный сенатор Савельев жил в квартире за 240 млн рублей

РИА Новости/Кирилл Зыков Арестованный по обвинению в организации приготовления к убийству сенатор Дмитрий Савельев жил в Москве в квартире, стоимость которой превышает 240 млн рублей, сообщили в РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АБ
Александр Бондаренко
Бедный человек
Ответить
14 час.
E
Ed
А другие сенаторы там есть? На вскидку других не увидишь.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх