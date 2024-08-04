Арестованный сенатор Савельев жил в квартире за 240 млн рублей

РИА Новости/Кирилл Зыков Арестованный по обвинению в организации приготовления к убийству сенатор Дмитрий Савельев жил в Москве в квартире, стоимость которой превышает 240 млн рублей, сообщили в РИА Новости.
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