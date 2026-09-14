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Мировое обозрение

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Трамп назвал конфликт на Украине главной причиной роста цен на дизель

Трамп назвал конфликт на Украине главной причиной роста цен на дизель

Президент США Дональд Трамп назвал российско-украинский конфликт главной причиной роста мировых цен на дизельное топливо.

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