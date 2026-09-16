Царьград Коллаж Царьграда Прямое столкновение России с Европой ещё недавно считалось крайностью, которой пугали друг друга на ток-шоу отставные военные и "ястребы" среднего размера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Когда воровал - ...
- А От трагедии до бю...
- С «Когда воровал - ...
Без России мира не будет.
В 1917 году мы показали, к чему приводит долгое состояние войны. Две революции и "диктатура пролетариата" привели к Гражданской войне. Посмотрим, чем закончатся начатые сегодня выборы. Да. И с Днём рождения меня!
Если помните,сначала уничтожили,предали СССР,затем атомоходКУРСК,-утонул,затем гибель школьников,война в Чеч не и далее!! А мы ходим на выборы,и многие голосуют за НИХ??!