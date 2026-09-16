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Когда умрёт последний русский: Ответ, который вызывает ужас на Западе

Когда умрёт последний русский: Ответ, который вызывает ужас на Западе

Царьград Коллаж Царьграда Прямое столкновение России с Европой ещё недавно считалось крайностью, которой пугали друг друга на ток-шоу отставные военные и "ястребы" среднего размера.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Артур Будаев
Артур Будаев

В 1917 году мы показали, к чему приводит долгое состояние войны. Две революции и "диктатура пролетариата" привели к Гражданской войне. Посмотрим, чем закончатся начатые сегодня выборы. Да. И с Днём рождения меня!

Профиль пользователя Aleks Alekalekseikin
Aleks Alekalekseikin

Если помните,сначала уничтожили,предали СССР,затем атомоходКУРСК,-утонул,затем гибель школьников,война в Чеч не и далее!! А мы ходим на выборы,и многие голосуют за НИХ??!