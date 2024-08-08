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Reuters: Россия и Китай могут начать использовать бартерные схемы торговли

Reuters: Россия и Китай могут начать использовать бартерные схемы торговли

Источники агентства считают, что первую такую сделку страны могут провести уже этой осенью. Так Москва и Пекин пытаются избежать использования банковских систем, контролируемых США Россия и Китай осенью могут начать совершать бартерные сделки.

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