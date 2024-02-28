Лерчек решила избавиться от дома, где проходили обыски

Лерчек с супругом продает за 125 млн дом, в котором проходили обыски: Вспоминаю, как все вещи перебирали Дело Лерчек и ее супруга Артемчика (Валерия и Артем Чекалины) о неуплате налогов было закрыто в конце прошлого года.