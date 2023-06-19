Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»

Долгожданное контрнаступление украинской армии началось не так, как задумывали в Киеве, подразделения ВСУ вместо того, чтобы с ходу преодолеть позиции российской армии, наткнулись на хорошо организованную оборону и потеряли большое количество бронетехники, включая танки Leopard, поставленные западной коалицией.
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