Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»

Долгожданное контрнаступление украинской армии началось не так, как задумывали в Киеве, подразделения ВСУ вместо того, чтобы с ходу преодолеть позиции российской армии, наткнулись на хорошо организованную оборону и потеряли большое количество бронетехники, включая танки Leopard, поставленные западной коалицией.