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Президент Бразилии обвинил ООН в слабости, а Совбез — в бездействии

Президент Бразилии обвинил ООН в слабости, а Совбез — в бездействии

ООН терпит неудачу в своей главной миссии – избавлении человечества от «бедствий войны». Об это заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на Генассамблее.

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