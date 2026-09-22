Президент Бразилии обвинил ООН в слабости, а Совбез — в бездействии

ООН терпит неудачу в своей главной миссии – избавлении человечества от «бедствий войны». Об это заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на Генассамблее.
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