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Новая теория согласует темную материю с пятым измерением

Новая теория согласует темную материю с пятым измерением

Идея резонанса темной материи не нова. Она состоит в том, что при определенном соотношении масс частица темной материи и частица-переносчик силы (так называемый темный фотон) могут входить в резонанс — подобно тому, как две струны в музыкальном инструменте начинают звучать в унисон, если их настроить на одну частоту.

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