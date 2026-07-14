Новая теория согласует темную материю с пятым измерением

Идея резонанса темной материи не нова. Она состоит в том, что при определенном соотношении масс частица темной материи и частица-переносчик силы (так называемый темный фотон) могут входить в резонанс — подобно тому, как две струны в музыкальном инструменте начинают звучать в унисон, если их настроить на одну частоту.