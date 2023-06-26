Названы самые частые причины отказов в кредитах предпринимателям

Отрицательные решения по выдаче кредитов представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) банки чаще всего выносят из-за небольшого срока ведения бизнеса, а также при наличии долгов по налогам и просрочек по долгам, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.
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