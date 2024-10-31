В народном календаре сегодня еще и Луков день. Тут все предельно просто: лук есть и побольше, лучше в виде лукового супа.
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В народном календаре сегодня еще и Луков день. Тут все предельно просто: лук есть и побольше, лучше в виде лукового супа.