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«Динамо» потеряло очки с «Нижним Новгородом» в 8 туре РПЛ

«Динамо» потеряло очки с «Нижним Новгородом» в 8 туре РПЛ

Финальный свисток! Игроки «Динамо» весь матч вели игру, но пропустили в концовке и упустили победу. У коллектива Марцела Лички 15 очков после 8 туров, динамовцы могут потерять 2 строчку в таблице, если «Зенит» или «Крылья» выиграют свои игры.

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