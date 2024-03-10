Новая схема мошенников со смартфонами: почему не спасет и антивирус

Мошенники разработали новую схему кражи средств граждан с помощью экрана смартфона. В ней злоумышленники не используют сложные технические решения, поэтому даже антивирус не способен защитить от этого способа обмана, рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в разговоре с «Праймом».