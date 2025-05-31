подрыв моста в Брянской области произошёл в двух местах. Предварительно, всего неизвестные заложили 4 взрывных устройства: два на опоре моста и два на шпалах.
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подрыв моста в Брянской области произошёл в двух местах. Предварительно, всего неизвестные заложили 4 взрывных устройства: два на опоре моста и два на шпалах.
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