Военное обозрение

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Зеленский полностью исключил передачу части территорий России для завершения конфликта

Зеленский полностью исключил передачу части территорий России для завершения конфликта

Украина не пойдет на заключение мирного договора путем передачи части территорий России, боевые действия будут продолжаться до "полной победы" украинской армии.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Полная и главное, достаточно быстрая победа усраинской армии возможна лишь в случае, если эта армия повернётся против еврейской шайки, что правит усраиной и брито-пиндосовских советников-консультантов.
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