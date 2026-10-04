Парня укачало на горках, а досталось людям внизу

Парень не выдержал поездку на американских горках и его стошнило прямо во время спуска. Содержимое желудка полетело вниз и приземлилось на людей, которые оказались под аттракционом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Fishki.net - Сайт хорошего настроения302 подписчика
Свежие комментарии
- Судьи, прокуроры ...
- С Семь раз обманул ...
- А Блогерша продала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым