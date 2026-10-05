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Царьград

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Центробанк РФ намерен внедрить исламский банкинг в России

Центробанк РФ намерен внедрить исламский банкинг в России

Центробанк РФ планирует сделать исламский банкинг в России постоянным. С 1 сентября 2023 года эксперимент проводится в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне.

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