CNN Türk: 14 членов одной семьи погибли во время пожара в турецком отеле

В результате пожара в Турции погибло 14 членов одной семьи. Об этом сообщает CNN Türk. Зехра Сена Гюльтекин, работающая в отделе продаж компании Turkish Airlines, трагически ушла из жизни в огне вместе с мужем, тремя детьми и девятью родственниками.