Разговор с бойцом из ВСУ (ЗСУ)

Игорь Кузнецов

Вопросы к мобилизованным в ВСУ ( не к "идейным бандеровцам" - там всё понятно) вполне рациональные, только ответов на них не следует ожидать. Как я понимаю - некоторые идут воевать чтобы хоть как-то что-то заработать. Гибнут, а их родные не получают даже "гробовых", озлобляются не на власть, а на тех, кто прячет своих мужчин от насильственной мобилизации. Это одна из причин.