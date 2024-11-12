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Разговор с бойцом из ВСУ (ЗСУ)

Разговор с бойцом из ВСУ (ЗСУ)

Вот ко мне в блог пришел настоящий боец из ВСУ (ЗСУ), если он не врёт и не шутит. Говорит, что в ЗСУ с начала войны.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Вопросы к мобилизованным в ВСУ ( не к &quot;идейным бандеровцам&quot; - там всё понятно) вполне рациональные, только ответов на них не следует ожидать. Как я понимаю - некоторые идут воевать чтобы хоть как-то что-то заработать. Гибнут, а их родные не получают даже &quot;гробовых&quot;, озлобляются не на власть, а на тех, кто прячет своих мужчин от насильственной мобилизации. Это одна из причин.
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1 час.
Александр Почекунин
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1 час.
Галина Заречная
Разговор с бойцом ВСУ. А где этот разговор? Одни вопросы, а где ответы?
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33 мин.

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