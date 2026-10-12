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test mazurok

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✅ В Крыму хотят создать два методических центра для архивариусов

✅ В Крыму хотят создать два методических центра для архивариусов В Республике Крым планируют создать два методических центра для специалистов архивной сферы, рассказала «Крым 24» директор Государственного архива РК новейшей истории и по личному составу Лина Титоренко.

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