✅ В Крыму хотят создать два методических центра для архивариусов В Республике Крым планируют создать два методических центра для специалистов архивной сферы, рассказала «Крым 24» директор Государственного архива РК новейшей истории и по личному составу Лина Титоренко.
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