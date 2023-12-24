В Белгородской области зафиксировано 55 прилетов со стороны ВСУ за сутки

В Белгородской области за сутки зафиксировали 55 прилетов со стороны ВСУ, информирует ТАСС. Украинские военные за 23 декабря выпустили по населенным пунктам Белгородской области 55 боеприпасов, а также совершили несколько атак дронами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии