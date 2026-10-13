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stroimdom21

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Как я навожу порядок в малиннике: сезонная обрезка без зарослей и мелких ягод

Как я навожу порядок в малиннике: сезонная обрезка без зарослей и мелких ягод

Малина — культура благодарная, но с характером. Стоит на сезон упустить секатор, и аккуратный ряд превращается в колючие дебри, где ягоды мельчают, а болезни распространяются с пугающей скоростью.

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