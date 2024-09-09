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Константин Эрнст высказался об ушедшем из жизни Маслякове

Константин Эрнст высказался об ушедшем из жизни Маслякове

Константин Эрнст заявил, что Александр Масляков оставил свой след в истории телевидения. Глава Первого канала напомнил о словах Андрея Платонова, которые характеризуют значимость и влияние Маслякова на сферу телевизионного искусства.

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