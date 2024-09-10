В ИЗМИРАН оценили вероятность полярного сияния в Москве в ночь на 11 сентября

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов объяснил в беседе с RT, при каких условиях жители Москвы смогу наблюдать полярное сияние в ночь на 11 сентября.