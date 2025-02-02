Олег Царёв: Херсонская область готова развернуть дополнительный пункт пропуска в Крым

Херсонская область готова развернуть дополнительный пункт пропуска в Крым.Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области о плане строительства современной автострады вокруг Азовского моря, которая будет соединена с трассой «Таврида» в Крыму.
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