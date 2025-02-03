«Песнь жары и гололеда»: климат Петербурга удивляет по-новому

Погода в Северной столице бьет рекорд за рекордом. В то время как в Москве из-за оттепели и отсутствия снега пришлось до следующего сезона закрыть популярную горку для катания на тюбингах и сноубордах в «Лужниках», в Санкт-Петербурге климат традиционно преподносит сюрпризы.