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«Песнь жары и гололеда»: климат Петербурга удивляет по-новому

«Песнь жары и гололеда»: климат Петербурга удивляет по-новому

Погода в Северной столице бьет рекорд за рекордом. В то время как в Москве из-за оттепели и отсутствия снега пришлось до следующего сезона закрыть популярную горку для катания на тюбингах и сноубордах в «Лужниках», в Санкт-Петербурге климат традиционно преподносит сюрпризы.

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