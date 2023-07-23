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Kan: премьер Израиля Нетаньяху, которому установили кардиостимулятор, вынужден отложить визит в Турцию и на Кипр из-за здоровья

Kan: премьер Израиля Нетаньяху, которому установили кардиостимулятор, вынужден отложить визит в Турцию и на Кипр из-за здоровья

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху, которому поставили кардиостимулятор, вынужден отложить поездку в Турцию и на Кипр из-за здоровья.

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