Риелтор Барсуков оценил идею Минфина по снижению ставки ипотечных кредитов на 1 %

Предложение Минфина по отказу от бумажного документооборота при оформлении ипотеки позволит лишь в незначительной мере поддержать рынок и заемщиков, считает член Российской гильдии риэлторов (РГР), эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Предложение Минфина по отказу от бумажного документооборота при оформлении ипотеки позволит лишь в незначительной мере поддержать рынок и заемщиков, считает член Российской гильдии риэлторов (РГР), эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
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