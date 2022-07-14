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Риелтор Барсуков оценил идею Минфина по снижению ставки ипотечных кредитов на 1 %

Риелтор Барсуков оценил идею Минфина по снижению ставки ипотечных кредитов на 1 %

Предложение Минфина по отказу от бумажного документооборота при оформлении ипотеки позволит лишь в незначительной мере поддержать рынок и заемщиков, считает член Российской гильдии риэлторов (РГР), эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

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