Олег Царёв: Удастся ли договориться с Трампом по Украине, ожидаются ли новые прорывы ВС РФ на фронте и какова перспектива проведения встречи мировых лидеров — России, США и Китая для установления новы

Удастся ли договориться с Трампом по Украине, ожидаются ли новые прорывы ВС РФ на фронте и какова перспектива проведения встречи мировых лидеров — России, США и Китая для установления новых границ сфер влияния — обсуждали с Денисом Симоненко для Первого Севастопольского.
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