FT: Эстония предупредила ЕС о больших рисках разморозки активов РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины, если он вынудит Евросоюз снять ограничения на 210 млрд евро замороженных активов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождено Калиново ДНР - Минобороны
- Силовики задержали экс-губернатора Курской области Смирнова, обвиняемого в хищении выделенных на строительство укреплений средств
- Нанесён удар баллистическими ракетами по скоплению военнослужащих ВСУ в Изюме
Свежие комментарии