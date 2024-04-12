Где в Туле запретят парковаться на время подготовки ко Дню Победы

В связи с проведением торжественных мероприятий по празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Туле будет действовать ряд ограничений для движения, стоянки, а также остановки транспорта.
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