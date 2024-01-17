Секс-работник отрезал мужчине пенис за 5,5 тысячи рублей

В Великобритании секс-работник отрезал мужчине пенис и получил за это 50 фунтов В Великобритании вынесены приговоры трем мужчинам, которые отрезали пенис, ногу и сосок 45-летнему Мариусу Густавсону по прозвищу «Евнуходел».