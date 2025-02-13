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Квартиру великого вратаря СССР Дасаева обокрали, пока он был в Европе. Нетронутой оказалась только одна вещь

Квартиру великого вратаря СССР Дасаева обокрали, пока он был в Европе. Нетронутой оказалась только одна вещь

Очень ценная.Легендарный вратарь СССР Ринат Дасаев в «Спартаке» заиграл далеко не сразу. После переезда в Москву в 1978-м ему пришлось конкурировать с опытным Александром Прохоровым, и долгое время молодому Дасаеву не доверяли место в воротах.

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