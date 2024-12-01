Зампремьера Казахстана заявил, что страна не будет помогать РФ обходить санкции

Казахстан не поддерживает санкции, но и выступать в качестве страны для их обхода не собирается. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, передает Telegram-канал издания "Вести".
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