Зампремьера Казахстана заявил, что страна не будет помогать РФ обходить санкции

Казахстан не поддерживает санкции, но и выступать в качестве страны для их обхода не собирается. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, передает Telegram-канал издания "Вести".