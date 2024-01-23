Трамп опережает конкурентов перед праймериз в штате Нью-Гэмпшир

23 января в американском штате Нью-Гэмпшир стартовали первичные выборы. По прогнозам американских политологов – по итогам этого голосования Дональд Трамп станет уже безоговорочным фаворитом на роль кандидата в президенты от республиканской партии, сообщил корреспондент Николай Иванов.
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